الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

عجلون : حوارية بعنوان المشاركة بالانتخابات واجب وطني

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الخميس، 17-03-2022 10:01 م

عجلون : حوارية بعنوان المشاركة بالانتخابات واجب وطني

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 الوكيل الاخباري  - نظم حزب الشورى في محافظة عجلون بالتعاون مع لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي ومؤسسة انجاز الاخبارية في قاعة نقابة المهندسين الاردنيين بالمحافظة اليوم حوارية بعنوان " المشاركة بالانتخابات واجب وطني" .

وأكد امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة خلال محاضره له بعنوان مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إن توصيات اللجنة الملكية جاءت ملبية لتطلعات الأحزاب بأن تكون شريكًا اساسيًا في العمل السياسي وفي صناعة القرار.

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