عجلون :حوارية بيئية زراعية بمدرسة المرجم

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية البيئة في محافظة عجلون اليوم بمدرسة المرجم الثانوية للبنات بالتعاون مع قسم الإدارة الملكية لحماية البيئة ومديرية الزراعة في المحافظة حوارية بيئية زراعية بعنوان " البيئة والحياة " .



وقالت المحاضرة من مديرية البيئة سوسن عنيزات إن المديرية تنفذ العديد من البرامج والانشطة البيئية التوعوية بالتنسيق والتشاركية مع مديرية التربية والتعليم وقسم الشرطة البيئية لنشر الوعي البيئي في مختلف القضايا التي تلامس المجتمع المحلي في المحافظة.

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