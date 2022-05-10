الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إخماد حريق في حراج سد شرحبيل بن حسنة

العواملة : الأولوية في عمل مجلس محافظة البلقاء للمشاريع التنموية

كندا تثمن جهود الأردن ودول المنطقة في رعاية اللاجئين السوريين

مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

وزيرة الخارجية الألمانية تزور كييف

التربية : النجاح بالمباحث المدرسية مؤهل لدخول امتحان التوجيهي

مؤتة: مركز الريادة ينظم لقاء تثقيفيا في مجال الابتكار

عجلون :حوارية بيئية زراعية بمدرسة المرجم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

فريق طبي أميركي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

الثلاثاء، 10-05-2022 09:06 م

عجلون :حوارية بيئية زراعية بمدرسة المرجم

520228234749867211891


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية البيئة في محافظة عجلون اليوم بمدرسة المرجم الثانوية للبنات بالتعاون مع قسم الإدارة الملكية لحماية البيئة ومديرية الزراعة في المحافظة حوارية بيئية زراعية بعنوان " البيئة والحياة " .

وقالت المحاضرة من مديرية البيئة سوسن عنيزات إن المديرية تنفذ العديد من البرامج والانشطة البيئية التوعوية بالتنسيق والتشاركية مع مديرية التربية والتعليم وقسم الشرطة البيئية لنشر الوعي البيئي في مختلف القضايا التي تلامس المجتمع المحلي في المحافظة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

العواملة : الأولوية في عمل مجلس محافظة البلقاء للمشاريع التنموية

وزارة الصحة

مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

مدرسة

التربية : النجاح بالمباحث المدرسية مؤهل لدخول امتحان التوجيهي

4202217171828776204366

مؤتة: مركز الريادة ينظم لقاء تثقيفيا في مجال الابتكار

eeeee

فريق طبي أميركي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

520229203627294737480

إعادة تشكيل شركة البلد للاستثمار ببلدية إربد

أخبار متعلقة
420222916233221546196

حركة شرائية نشطة في عجلون وكفرنجة استعدادا للعيد

4202228131056359914920

بلدية عجلون تعلن جاهزيتها لاستقبال العيد

عجلون

بدء تنفيذ عطاء جدار استنادي لحماية شارع المدارس ونادي المتقاعدين في عجلون

w

عجلون: الحنيفات يلتقي مزارعي الأسكدنيا ويطلع على مواقع حرجية

vvvvvvvvvvvv

بلدية عجلون تباشر تنفيذ مشاريع خدمية

4202222174742714437232

مجلس محافظة عجلون : سنعمل على إيجاد مشاريع خدمية واستثمارية وتنموية