عجلون:حوارية تناقش تأهيل المتعطلين لسوق العمل

الوكيل الاخباري - عقد الهلال الأحمر في محافظة عجلون اليوم الأحد، وبالتعاون مع مديرية الثقافة ومعهد الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب جلسة حوارية عن تأهيل وتمكين الشباب المتعطلين لسوق العمل .



وقال مدير الثقافة سامر فريحات إن الشباب يعانون هذه الايّام من مشكلة عدم وضوح الهدف والرؤية عندما يقبلون على سوق العمل عند إنهاء دراستهم الجامعيّة وقلة التّوجيه المجتمعي المناسب لهم إلى جانب غياب التّأهيل الصحيح للدخول إلى سوق العمل بقطاعاته المختلفة .

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