عجلون : حوارية حول اليوم العالمي لحرية الصحافة

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب محافظة عجلون في قاعة مركز الشابات اليوم جلسة حوارية متخصصة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة .



وقال الناطق الإعلامي لنقابة الصحفيين الزميل علي فريحات إن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يشكل فرصة حقيقية لتسليط الضوء على الواقع الذي تشهده الحريات الصحفية في الأردن فالحرية وحدها كفيلة بتعزيز دور الصحافة وتفعيله وتكريسه للدفاع عن قضايا المواطنين وحماية مصالحهم العامة والتعبير عن توجهاتهم الوطنية .

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