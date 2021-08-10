عجلون: حوارية عبر زووم عن أهمية الفاقد التعليمي



الوكيل الاخباري -

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عقد مشروع لجان الدعم المجتمعي المنفذ من قبل الصندوق الأردني الهاشمي "جهد" والممول من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في محافظة عجلون حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM عن اهمية الفاقد التعليمي .وأشار مدير التربية و التعليم للمحافظة سامي شديفات الى استعدادات المديرية لتنفيذ برنامج الفاقد التعليمي ابتداءً من 15 الشهر الحالي بعد أن قامت الوزارة بتوفير التسهيلات اللازمة لمديريات التربية، حيث تم تدريب 1200 معلم ومعلمة من المديرية ما بين التدريب الوجاهي وعن بعد الذي يخص طلبة الصفوف الاولى .