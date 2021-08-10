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الثلاثاء، 10-08-2021 07:17 م

عجلون: حوارية عبر زووم عن أهمية الفاقد التعليمي

وزارة التربية والتعليم



الوكيل الاخباري - عقد مشروع لجان الدعم المجتمعي المنفذ من قبل الصندوق الأردني الهاشمي "جهد" والممول من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في محافظة عجلون حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM عن اهمية الفاقد التعليمي .اضافة اعلان


وأشار مدير التربية و التعليم للمحافظة سامي شديفات الى استعدادات المديرية لتنفيذ برنامج الفاقد التعليمي ابتداءً من 15 الشهر الحالي بعد أن قامت الوزارة بتوفير التسهيلات اللازمة لمديريات التربية، حيث تم تدريب 1200 معلم ومعلمة من المديرية ما بين التدريب الوجاهي وعن بعد الذي يخص طلبة الصفوف الاولى .

 




 

 


 

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