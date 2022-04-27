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الأربعاء، 27-04-2022 12:35 ص

عجلون : حوارية عن دور الاعلام في التوعية البيئية والصحية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول أهمية التركيز على التربية البيئية والاعلام الصحي المتخصص وكتابة التقارير الصحفية والتغطية الإعلامية للقضايا الصحية ومهارات اختيار المصادر العلمية الموثوقة وفهم محتواها والتركيز على أخلاقيات الاتصال.

وأضاف في حديث له خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية البيئة الاردنية في مركز شابات عجلون اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الصحة العالمي والتي جاءت تحت عنوان "دور الاعلام في التوعية البيئية والصحية" انه تم توقيع اتفاقية بين الجمعية الملكية للتوعية الصحية ومعهد الإعلام الأردني لتدريب عدد من خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية في مجال الإعلام الصحي لتدريب 40 شابا وشابة من خريجي الصحافة والإعلام ممن لم يمر على تخرجهم أكثر من 3 أعوام.

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