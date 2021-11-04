عجلون: دراسة لإقامة مشروع خلايا شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية

الوكيل الاخباري- أكد نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي، ضرورة التشبيك مع الجهات المانحة والداعمة، بهدف إقامة المشاريع التنموية لتحسين واقع المجتمعات المحلية والخدمات التي تقدمها البلديات في مناطق اختصاصها.

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وبين الدكتور اللوزي خلال لقائه اليوم الخميس، نائب مدير عام بنك تنمية المدن والقرى للشؤون الفنية المهندس مروان ذنيبات، ومدير مشروع الطاقة المتجددة الممول من الاتحاد الأوروبي الدكتور يوسف محمود، أن البلدية تقدمت بدراسة لإقامة مشروع مزرعة خلايا شمسية بدعم من بنك تنمية المدن والقرى لإنتاج الطاقة الكهربائية وبقدرة 1 ميجا واط، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تخفيض عبء فاتورة الكهرباء على البلدية.



وأشار إلى حجم ومدى الفائدة التي تحققها البلدية في حال تشغيل المشروع وانعكاس ذلك في إقامة مشاريع تنموية مختلفة.



من جهته، قال الدكتور محمود، إن التحول باتجاه الطاقة المتجددة أصبح أمراً ملحاً لما تنفرد به من ديمومة وميزات متعددة، داعياً البلدية إلى زيادة الاستثمار والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة انسجاماٌ مع التوجهات الحكومية في البحث عن مصادر جديدة ومستدامة للطاقة.



بدوره، بين مساعد رئيس لجنة البلدية محمد القضاة، أن المشروع يتضمن إقامة مزرعة خلايا شمسية على قطعة أرض بمساحة 10 دونمات، وبالتنسيق مع شركة كهرباء محافظة إربد لتوليد الطاقة الكهربائية والاستفادة منها بتحول اعتماد البلدية على الطاقة البديلة، بهدف خفض فاتورة الطاقة التي تدفعها البلدية بدل إنارة الشوارع والمباني التابعة لها.

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