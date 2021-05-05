عجلون: دورة عن تطور الإعلام الأردني

الوكيل الاخباري -
عقدت في مركز شابات عجلون النموذجي وبتنظيم من مديرية الثقافة فعاليات الدورة التدريبية بعنوان " التطور الإعلامي من الورقي إلى التقني في العهد الهاشمي ضمن الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية" .اضافة اعلان
وأشار المحاضران عامر خطاطبة وعلي القضاة أن الصحافة الأردنية مرت بعدة مراحل وهي الفترة من 1920- 1946 وهي مرحلة النشأة والمرحلة الثانية من 1946 - 1970 وهي مرحلة التعددية والمرحلة الثالثة من عام 1971- 1989 وهي مرحلة الصحافة المعاصرة حيث حققت الصحافة في هذه الفترة انتشارا واسعا وشكلت الاخبار المادة الرئيسة للصحف .