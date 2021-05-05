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الأربعاء، 05-05-2021 10:56 م

عجلون: دورة عن تطور الإعلام الأردني

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الوكيل الاخباري - عقدت في مركز شابات عجلون النموذجي وبتنظيم من مديرية الثقافة فعاليات الدورة التدريبية بعنوان " التطور الإعلامي من الورقي إلى التقني في العهد الهاشمي ضمن الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية" .
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وأشار المحاضران عامر خطاطبة وعلي القضاة أن الصحافة الأردنية مرت بعدة مراحل وهي الفترة من 1920- 1946 وهي مرحلة النشأة والمرحلة الثانية من 1946 - 1970 وهي مرحلة التعددية والمرحلة الثالثة من عام 1971- 1989 وهي مرحلة الصحافة المعاصرة حيث حققت الصحافة في هذه الفترة انتشارا واسعا وشكلت الاخبار المادة الرئيسة للصحف . 

 




 

 


 

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