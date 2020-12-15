عجلون: دورة عن مهارات التفاوض في حل النزاعات

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





انطلقت في مركز شباب عبين عبلين بمحافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، دورة مهارات التفاوض لحل النزاع، بالتعاون مع شبكة التماسك المجتمعي ومهارات التفاوض التابعة لمنظمة ميرسي كور البريطانية وذلك ضمن الاشتراطات الصحية.وقال مساعد رئيس شبكة التماسك المجتمعي والتفاوض علي المومني، إن الدورة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام ويشارك فيها 20 شابا وشابة من الجامعيين والباحثين عن فرص عمل، تهدف إلى اشاعة السلم والتماسك المجتمعي بين افراد المجتمع واكساب المشاركين مهارات التفاوض وحل النزاع المبني على المصلحة.وبين المومني أن "ميرسي كور" نفذت في مدينة صخرة 3 مشاريع وهي ملعب خماسي لكرة القدم وحديقة بيئية، ومبنى نادي/جم رياضي، بالإضافة لتنفيذ زهاء 30 نشاطا توعويا وخدميا كعمل مظلات وطلاء الاطاريف وتوزيع مساعدات والقيام بأنشطة تطوعية لخدمة البيئة وغير ذلك من الفعاليات.وفي نهاية الدورة التي شارك بها عدد من المتطوعين دار حوار ونقاش حول أهمية مثل هذه الدورات في تنمية المهارات المختلفة.