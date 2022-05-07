عجلون : رفع 570 طن نفايات خلال العطلة

الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، إن كوادر وفرق جمع النفايات في البلدية، تمكنت خلال عطلة عيد الفطر جمع ورفع 570 طن نفايات في جميع مناطق البلدية الخمس وتحويلها إلى مكب الأكيدر.



وأضاف أنه تم تنفيذ حملات نظافة شاملة في جميع مناطق البلدية شملت إزالة النفايات والأتربة والانقاض من الشوارع والأحياء السكنية والساحات العامة والطرق النافذة ومداخل المناطق وأماكن التنزه والمناطق السياحية والغابات التي يرتادها السياح .

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