عجلون:زها الثقافي ينفذ دورات تدريبية متنوعة

الوكيل الاخباري -

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ينفذ مركز زها الثقافي بمحافظة عجلون في مقره بالقرية الحضرية دورات تدريبية توعوية متنوعة عبر تطبيق" زووم " وداخل قاعات المركز .وقالت مدير عام مركز زها الثقافي رانيا صبيح لوكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم الاحد ان الدورات التي تعقد حاليا في عجلون اشتملت على الصحافة والاعلام و Computer skills و Microsoft office والمبدع الصغير وتنمية الوعي البيئي لدى الاطفال وفن التواصل والحوار وحكايات زها و3d max وكراميش يتم التدريب عليها من قبل مدربين متخصصين ويشرف عليها اصحاب خبرات وكفاءات .