عجلون: شباب ينشئون مشاريع سياحية صديقة للبيئة

الوكيل الاخباري -

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استثمر العديد من شباب محافظة عجلون اوقات فراغهم وخاصة في مثل الظروف الحالية جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا في انشاء مشاريع سياحية صديقة للبيئة .وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اهمية دور الشباب بمثل هذه الظروف الصعبة وخاصة المتعطلين منهم لإيجاد بصمة فكرية وإنتاجية في كل القطاعات وليكونوا نماذج حقيقية للمساهمة في نهضة مجتمعاتهم في زمن التكنولوجيا والعصف الذهني الذي يعتمد على انطلاقة الفكر وارتفاع مستوى الوعي والنضج العقلاني.وقال الشابان سيف وحمزه الشويات من مدينة كفرنجة، ان جائحة كورونا دفعتهما لانشاء منتجع الروس السياحي البيئي ويقع بين منطقتي كفرنجة والوهادنه، مشيرين الى ان تصميمه ينسجم مع الميزات النسبية للمحافظة الطبيعية والسياحية .وبينا، ان المواد التي تم استخدامها مواد طبيعية ومن البيئة نظرا للحاجة لمثل هذا النوع من المشاريع التي تلقى إقبالا سواء للاقامة فيها أو استخدام مرافقها المختلفة التي صممت وطبيعة المكان والقيمة البيئية والطبيعية التي تمثلها .واضافا، ان المشروع سيتم تشغيله قريبا من اجل تشجيع السياحة ويكون جاذبا للعديد من الزوار وبالتالي يدر دخلا عليهما في ظل محدودية فرص العمل والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة في ظل ظروف كورونا، داعين الجميع الى استثمار طاقاتهم وابداعاتهم لانشاء مشاريع تعود بالنفع والفائدة عليهم .