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الجمعة، 06-05-2022 05:14 م

عجلون: شلالات راجب طبيعة خلابة ومطالبات بتطوير البنى التحتية فيها

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الوكيل الإخباري - يزخر موقع شلالات راجب التابعة لمدينة كفرنجه بمحافظة عجلون بمناظر طبيعية خلابة وإطلالات للصخور والنباتات ووفرة المياه ما يجعله مقصداً سياحياً للزوار والسياح وعلى مدار العام.اضافة اعلان


ويطالب عدد من سكان البلدة الجهات المعنية بتوجيه الدعم إلى منطقة راجب لإقامة مشاريع سياحية وتطوير البنى التحتية وتأهيل الطرق لخدمة الزوار والسياح في منطقتهم التي تتميز بخصوصيتيها السياحية والزراعية.

وبين نائب رئيس جمعية البيئة الأردنية المحامي يزن فريحات، أن منطقة راجب من أجمل المناطق في المحافظة نظرًا لانتشار الشلالات وينابيع المياه العذبة فيها ما يجعلها وجهة لآلاف المتنزهين سنويًا، ما يستدعي تطوير بنيتها التحتية وتوفير المشاريع التي تحقق التنمية في المنطقة.

بدوره، طالب المواطن عبدالكريم الجبر، بضرورة استثمار ميزات منطقة راجب لإنشاء مشاريع سياحية من متنزهات وبنى تحتية لخدمة زوار المحافظة والمنطقة نظراً لوجود شلالات المياه الدائمة على مدار العام وإدراجها على الخريطة السياحية.

وبين صاحب منتجع راجب السياحي علي الفندي، أن المنطقة تتمتع بخضرتها وأماكن التنزه والاودية والشلالات والتي تحتاج إلى اهتمام من قبل الجهات المعنية وتوفير المرافق الصحية والترويج لها على المستوى المحلي والدولي، مشيراً إلى أن السياحة انتعشت خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على أصحاب المشاريع السياحية.

وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، انه سيتم ضمن خطة المجلس الخدمية والتنموية لتخصيص مبالغ للقطاع السياحي وتطويره وخاصة منطقة راجب التي تشجع على أهمية استغلال الوادي بمياهه وشلالاته وخضرته لإقامة مشاريع ومرافق ملائمة تتناسب مع الاقبال الكبير الذي تشهده من قبل الزوار والسياح لتساهم في إطالة مدة اقامتهم.

 




 

 


 

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