عجلون: ضيق الطرق يتسبب بالازدحامات المرورية

الوكيل الاخباري - شهدت العديد من الطرق المؤدية للمواقع السياحية والطبيعية في محافظة عجلون اليوم الجمعة ومنها راجب ووادي الطواحين اغلاقات نتيجة ضيقها والازدحامات المرورية الخانقة .



وطالب عدد من ابناء المحافظة الجهات المعنية العمل على توسعة هذه الطرق وخاصة انها تشهد نهاية الاسبوع تزايداً في اعداد الزوار والسياحة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تكثيف تواجد رقباء السير لتسهيل حركة المواطنين .



بدوره، أكد مدير اشغال المحافظة الدكتور ماجد العلوان، أن هناك خطة ضمن مخصصات المديرية لتوسعة وتأهيل عدد من الطرق في المحافظة والتي تقع ضمن اختصاص المديرية .

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