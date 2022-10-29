عجلون : عرض نتائج مشروع الشراكة للأراضي الطبيعية المنتجة

الوكيل الاخباري - عرضت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اليوم السبت، في محمية غابات عجلون نتائج مشروع الشراكة للأراضي الطبيعية المنتجة لطلاب الجامعات ضمن برنامج الشراكة الأميركية الشرق أوسطية الذي أقيم بالتعاون ما بين الجامعات الألمانية الأردنية و الأمريكية في بيروت وبيرزيت.



وقال مدير تطوير السياحة والبيئة في الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة المهندس أسامة حسن إن البرنامج يأتي لعرض نتائج طلاب الهندسة من البكالوريوس والماجستير المنفذ من قبل الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي وبتمويل من وزارة الخارجية الألمانية والهادف لتعزيز التبادل الثقافي بين طلاب الجامعات وأقرانهم من مختلف الدول المشاركة والمجتمعات المحلية من جهة أخرى.

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