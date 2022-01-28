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عجلون: كوادر الأشغال تواصل فتح الطرق المؤدية للتجمعات السكانية

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الجمعة، 28-01-2022 02:34 م

عجلون: كوادر الأشغال تواصل فتح الطرق المؤدية للتجمعات السكانية

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الوكيل الإخباري - واصلت كوادر مديرية اشغال محافظة عجلون اليوم الجمعة، عمليات فتح الطرق الفرعية المؤدية للتجمعات السكانية لخدمة المواطنين.

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وأكد مدير أشغال عجلون الدكتور ماجد العلوان خلال جولة ، استمرارية العمل من خلال 30 آلية موزعة على 8 مناطق رئيسية في المحافظة من أجل التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي.


وأشار إلى أنه يتم العمل أولا بأول لإزالة الثلوج ورش الملح على الطرق، تحسبا للانجماد خاصة في ساعات المساء والصباح الباكر، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم استخدام الطرق إلا في الحالات الضرورية حفاظا على سلامتهم.


وبين العلوان أن هناك تنسيقا وتعاونا مع غرف العمليات في المحافظة والجهات المعنية من أجل التعامل مع أية ملاحظات أو شكاوى قد ترد بخصوص المنخفض والتخفيف من آثاره على المواطنين.


 




 

 


 

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