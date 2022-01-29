عجلون: لجان الزكاة توزع مساعدات على 595 أسرة خلال المنخفض

الوكيل الاخباري - وزعت لجان الزكاة التابعة لمديرية أوقاف محافظة عجلون مساعدات عينية ونقدية على 595 أسرة محتاجة خلال المنخفض الأخير.



وقال مدير أوقاف المحافظة الدكتور أحمد الصمادي لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إنه وبناء على توجيهات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة تم توزيع مساعدات على الأسر المحتاجة، بقيمة تزيد عن 12 الف دينار. وأشار إلى أن الحملة جاءت بهدف تعميق مبادئ العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي تجاه الأسر الفقيرة والمحتاجة في مثل هذه الظروف الجوية، مثمنا جهود الجهات الداعمة والمساندة لمثل هذه المبادرة.

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