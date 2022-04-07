الخميس 07-04-2022
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الخميس، 07-04-2022 09:07 م

عجلون : لجنة السلامة تنفذ جولات مكثفة للرقابة على الأسواق

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 الوكيل الاخباري - نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون اليوم الخميس جولات رقابية ميدانية مكثفة على الأسواق للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والسقوف السعرية .

وقال مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور تيسير عناب، ان الجولات جاءت بالتنسيق مع الدوائر والجهات واللجان المعنية وضمن خطتها الرقابية الميدانية المكثفة التي وضعتها خلال الشهر الفضيل على المحلات التجارية والأسواق ومصادر مياه الشرب حفاظًا على سلامة المواطنين .

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