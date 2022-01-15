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السبت، 15-01-2022 11:54 م

عجلون.. لجنة الصحة والسلامة تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

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الوكيل الاخباري - دعت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون المواطنين الى الابتعاد عن مجاري السيول والاودية بسبب الظروف الجوية السائدة والتساقط الغزير للأمطار.

وأكد محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور ضرورة التعامل مع التحذيرات التي تطلقها الجهات المعنية بمسؤولية وعدم الاقتراب من الاماكن المنخفضة او التي تتشكل فيها السيول بسبب ارتفاع معدلات الهطول المطري في ظل الظروف الجوية التي تشهدها مناطق عجلون.

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