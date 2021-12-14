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الثلاثاء، 14-12-2021 08:31 م

عجلون : لقاء تعريفي بمشروع لجان الدعم المجتمعي

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الوكيل الاخباري - عقد اليوم الثلاثاء، في مقر الهلال الأحمر بمحافظة عجلون، لقاء للتعريف بمشروع لجان الدعم المجتمعي المنفذ من قبل الصندوق الأردني الهاشمي (جهد) بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد مساعد محافظ عجلون لشؤون التنمية هاشم العبداللات أهمية هذه المشاريع التي تسهم في ابراز الميزات التي تتمتع بها المحافظة السياحية والزراعية والبيئية والتي يتوجب استثمارها بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمعات المحلية من إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل وتوفر فرص عمل للشباب.

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