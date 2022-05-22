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الأحد، 22-05-2022 11:16 م

عجلون : لقاء تعريفي حول برامج جيدكو

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الوكيل الاخباري -  نظمت مؤسسة عجلون بعيون شبابها للتنمية المستدامة في قاعة مقر فرع نقابة المهندسين الأردنيين بالمحافظة اليوم الاحد، لقاء تعريفيا ببرامج المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو.

واكد مدير عام جيدكو عبدالفتاح الكايد حرص المؤسسة على تقديم المنح والقروض لتنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية حيث قدمت ما يقارب 180 مليون دينار استفادت منها 10 آلاف شركة. وبين أن المؤسسة تعطي اهمية للأفكار والمبادرات الشبابية وترجمتها على أرض الواقع من اجل مساعدتهم في توفير فرص العمل ترجمة للتوجهات الملكية للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتمكينهم وتشغيلهم وإيجاد مصادر دخل لهم.

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