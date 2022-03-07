عجلون : محاضرة توعوية حول أهمية تلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - نظم مشروع لجان الدعم المجتمعي المنفذ من قبل الصندوق الأردني الهاشمي "جهد" بمحافظة عجلون والممول من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محاضرة توعوية حول أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا ومحاربة الإشاعة عبر تطبيق "زووم".



وقالت رئيسة مركز صحي صخره الشامل الدكتورة رهام سليم القضاة إن لقاح كورونا هو السبيل لتحقيق الوقاية من الإصابة بالفيروس إلى جانب التقيد بشروط الوقاية الأخرى بارتداء الكمامة والتباعد والابتعاد عن التجمعات .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





