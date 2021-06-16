عجلون:محاضرة عن دور ديوان التشريع في صياغة مشروعات القوانين

الوكيل الاخباري -

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أكدت رئيس ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود، أهمية دراسة مشروعات القوانين، وتحديثها وصياغة القرارات، وإبداء الرأي في الإستشارات القانونية، ووضع مشاريع القوانين والانظمة بتكليف من رئيس الوزراء، لتحقيق ما تتطلبه المصلحة الوطنية في ادامة تطوير التشريعات ، في ظل تسارع وتيرة تطورات الحياة اليومية .وأضافت خلال لقاء اليوم الأربعاء،في قاعة معسكر الحسين للشباب، بمحافظة عجلون، ان دور ديوان التشريع والرأي في صياغة مشروعات القوانين، يعد متقدما على مستوى المنطقة، من حيث الزامية عرض مشروعات القوانين، على موقعه الإلكتروني التفاعلي لمدة عشر ايام، مددت لاحقا لتصبح 15 يوما، لغايات توظيف التكنولوجيا الحديثة، لصياغة قانونية تخدم المصلحة العامة .