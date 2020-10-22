عجلون:مخالفة 4 منشآت غير ملتزمة بأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري –

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قال مدير الصناعة والتجارة بمحافظة عجلون المهندس عبد الحليم الجمرة، أن الفرق الرقابية والميدانية وخلال جولاتها المكثفة حررت مخالفات بحق 3 منشآت لم تلتزم بأوامر الدفاع وواحدة لم تعلن عن الأسعار .واضاف الجمرة لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن المديرية وبالتعاون مع لجان السلامة العامة تنفذ حملات مستمرة على مختلف المحال والمؤسسات للتأكد من التزامها بأوامر الدفاع والإجراءات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .ودعا الجميع الى التعاون مع الجهود التي تبذل من أجل التعامل مع الحالة الوبائية بكل جدية واستخدام مواد التعقيم ولبس الكمامات والقفازات لتجنب تعرضهم للمخالفات وحفاظاً على سلامتهم.