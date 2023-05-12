السبت 13-05-2023
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إصابات بمشاجرة جماعية في الزرقاء
عجلون: مطالبات بإنارة طريق اشتفينا التلفريك
الصفدي يلتقي مجموعة من النواب بالبرلمان الألماني
الهواري: إجراء 9 آلاف عملية قسطرة في مستشفى الأمير حمزة سنويا
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البوتاس والفوسفات تحتفيان بعمالهما وتؤكدان على دورهم الرئيسي في تعزيز حضور ومكانة الشركتين محلياً وعالمياً
عروض الاردنية للطيران الى الشارقة
20 رابح و 8000 دينار شهرياً ضمن حملة 20 عام من العطاء ضمن احتفالات المناصير للزيوت والمحروقات
زين تواصل دعم السياحة والرياضة وترعى أكوافينا ألترا ماراثون البحر الميت
كورونا
كورونا
التوصل إلى أسباب جديدة لوفاة مصابي كورونا
الصحة العالمية: من المستحيل القضاء على كورونا بشكل تام في العالم