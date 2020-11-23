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الإثنين، 23-11-2020 04:36 م

عجلون: مطالب بإزالة الانقاض ومخلفات الإنشاءات

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الوكيل الإخباري- طالب عدد من أبناء محافظة عجلون، الجهات المعنية بإزالة الانقاض ومخلفات الإنشاءات التي انجرفت على جوانب الطرق نتيجة الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية.

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ودعا المواطن يزن فريحات إلى معالجة المشاكل المتكررة من تراكم مخلفات الإنشاءات في عدد من المناطق والطرق والشوارع الرئيسة والفرعية عدا عن تسببها باغلاق قنوات تصريف المياه خصوصا في فصل الشتاء.


وبين المواطن عامر المومني أهمية اتخاذ الاحتياطات الكافية وإزالة خطر الانقاض على الطرق التي تزداد خلال فصل الشتاء بصورة تعيق حركة المرور.


وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن فرق البلدية عملت وضمن خطتها لفصل الشتاء منذ أكثر من شهرين على صيانة عدد من مجاري مياه الأمطار وتنظيفها وإجراء الصيانة لعدد من الطرق التي تضررت خلال مواسم سابقة.


وأشار إلى أن كوادر البلدية نفذت حملات تنظيف واسعه لإزالة الأنقاض والأتربة والطمي الناتجة عن الأمطار من شوارع معظم أحياء ومناطق البلدية التي تعيق حركة السير.


 




 

 


 

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