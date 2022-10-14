عجلون: مطالب بإنشاء مشروع للصرف الصحي بعرجان والجنيد

الوكيل الاخباري - يعتبر الصرف الصحي من أهم المشاكل التي تؤرق أهالي منطقتي الجنيد وقضاء عرجان في محافظة عجلون على الرغم من المطالبات المتكررة بإنشاء هذا المشروع للتقليل من الكلف المالية المرتبة عليهم بسبب الأسعار المرتفعة لصهاريج النضح .



وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية سابقًا النائب الدكتور فريد حداد، إن هناك حاجة ماسة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقضاء عرجان الذي يتميز بوجود أودية وينابيع مياه وتكثر فيه المياه الجوفية، حيث يتكرر كل عام اختلاط مياه الأمطار مع مياه الصرف الصحي مما يؤدي إلى تلوثها بالإضافة إلى تهديد مصادر المياه للأودية والينابيع بسبب اختلاطها بمياه زيبار معاصر الزيتون مما يستدعي من الجهات المعنية إعطاء مشروع إنشاء الصرف الصحي أهمية كون هذه المناطق تتمتع بطبيعة سياحية وبيئية جاذبة عن مختلف المحافظات في المملكة .

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