عجلون: مطالب باستحداث مشاغل تدريبية للمتعطلين عن العمل

الوكيل الاخباري - يشكل معهد التدريب المهني في محافظة عجلون الملجأ لأغلب الشباب والشابات المتعطلين عن العمل للالتحاق بالبرامج التي يوفرها للتأهيل والتدريب للحصول على فرصة عمل.



وأكد العديد من ممثلي القطاعات الشبابية والتطوعية في المحافظة أهمية إيلاء الجهات المعنية مثل هذه المعاهد أولوية نظير توفيرها للفرص التدريبية والتشغيلية للتمعطلين عن العمل في الكثير من المهن والحرف وتساهم بتعزير مهاراتهم لدخولهم إلى سوق العمل.

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