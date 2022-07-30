عجلون.. مطالب بتأهيل وصيانة طريق وادي الطواحين

الوكيل الاخباري - طالب عدد من أبناء المجتمع المحلي في محافظة عجلون مجلس المحافظة بتأهيل طريق عجلون كفرنجة وادي الطواحين وذلك بسبب كثرة المنعطفات الحادة وضيق الطريق لتلافي الحوادث المرورية التي أصبحت تتكرر بشكل يومي.



وقال رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات، إن الطريق يعتبر من اهم الطرق السياحية في المحافظة كونه يربط المدينة عجلون بكفرنجة والأغوار، مشيرا إلى أن الطريق يشهد ضغطا مروريا بسبب اختصار المسافة بين المدينتين.



وبين فريحات، أن الطريق بحاجة إلى توفير عناصر السلامة المرورية مما يستدعي العمل على توسعته ومعالجة المنعطفات الخطرة التي أصبحت تساهم في وقوع الحوادث بشكل يومي.



وقال رئيس مجلس المحافظة عمر ألمومني، انه تم تخصيص مبلغ 65 ألف دينار من موازنة المحافظة للعام الحالي لإجراء دراسات لتوسعة وتأهيل طريق وادي الطواحين، مشيرا أن هناك توجه خلال موازنة العام القادم لتخصيص مبلغ للبدء بتوسعة وتأهيل الطريق.

اضافة اعلان