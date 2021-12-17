عجلون: مطالب بتشغيل مستشفى الإيمان الجديد

الوكيل الإخباري - طالب عدد من أبناء محافظة عجلون، وزارتي الصحة والاشغال، وكذلك النواب ومجلس المحافظة بضرورة التدخل للإسراع في الانتقال إلى مبنى مستشفى الإيمان الحكومي الجديد وإنهاء المعاناة التي يعيشونها نتيجة ضيق المستشفى الحالي و تهالكه وما يشهده من اكتظاظ في العيادات خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

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وقال هؤلاء، إن هذا الصرح الصحي الكبير الذي طال انتظاره لمدة تزيد على 8 سنوات باتت الحاجة ملحة لتشغيله ليقدم الخدمات العلاجية الطبية اللازمة وفتح جميع التخصصات الطبية والخدمات الأساسية المساندة الأخرى لمرضى المحافظة.



وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية فريد حداد، إن هناك متابعات مع وزارتي الصحة والاشغال العامة من اجل التحرك لتسليم المستشفى وتشغيله، خاصة وأن هذا المستشفى الجديد جاهز ولا توجد أي مبررات تحول دون تشغيله، مشيرا إلى أن المبنى الحالي لا تتوفر فيه القدرة على تقديم الخدمات للمواطنين في ضوء المساحات المتبقية بعد هدم أجزاء منه .



من جهته، دعا نائب رئيس غرفة تجارة عجلون عضو لجنة مجلس المحافظة محمد البعول، الجهات المعنية إلى تشغيل المستشفى خاصة في ظل الحاجة الملحة جراء تزايد أعداد المراجعين للمستشفى الحالي كونه الوحيد في مركز المدينة ويخدم كافة ابناء المحافظة.