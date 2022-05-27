عجلون: مطالب بتكثيف الجهود للحفاظ على نظافة أماكن التنزه والسياحية

الوكيل الاخباري - أكد عدد من المهتمين بالشأن البيئي والسياحي في محافظة عجلون، أن تراكم مخلفات المتنزهين، خاصة في ظل الحركة السياحية النشطة التي تشهدها المحافظة حاليا، أصبحت ظاهرة مقلقة وتتسبب بتشوه وتلوث العديد من المواقع السياحية والتنزه والغابات .



وطالبوا بتكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المواقع السياحية وتنفيذ حملات النظافة والتوعية بأهمية ترك مواقع التنزه نظيفة من أجل الحفاظ على الوجه الحضاري لمحافظة عجلون كمقصد للسياحة محليا وخارجيا .

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