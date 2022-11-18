عجلون: مطالب بتكثيف الرقابة على معاصر الزيتون

الوكيل الإخباري - طالب عدد من أبناء محافظة عجلون والمهتمين بالشأن البيئي، لجنة الصحة والسلامة العامة والجهات المعنية، بالعمل على تكثيف الرقابة على البؤر البيئية الساخنة ومنها معاصر الزيتون والمقالع ومجاري تصريف المياه خلال فصل الشتاء تلافيا لحدوث التلوث الذي قد يهدد الصحة العامة.

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وقال رئيس لجنة فرع جمعية البيئة في كفرنجه محمد الخطاطبة، إن محافظة عجلون تعاني من مشاكل بيئية تستدعي من الجهات المعنية متابعتها من أجل تخفيف الأضرار الناتجة عنها، مبينا أن من أكثر التحديات التي تواجه البيئة هي معاصر الزيتون وخاصة في الوقت الحالي من السنة، والتي تقع بالقرب من المناطق السكنية .



وأشارت عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة منار حسين، إلى أهمية تكثيف الرقابة على المعاصر القريبة من مصادر المياه و الينابيع لمنع رمي مخلفاتها تلافيا لتلوثها وبالتالي تؤثر سلبا على صحة المواطنين .



وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي، إن المديرية وبالتعاون مع لجان الصحة والسلامة العامة، تنفذ جولات مكثفة على المعاصر للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وعدم رميها المخلفات بالقرب من مصادر المياه وهناك متابعات مستمرة لمنع المخالفات .