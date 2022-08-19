عجلون:معرض الكتاب التفاعلي يواصل فعالياته

الوكيل الاخباري – واصل معرض الكتاب التفاعلي الذي تقيمه مديرية ثقافة عجلون في القرية الحضرية اليوم فعالياته وسط حضور ومشاركة أبناء المجتمع المحلي وممثلي الهيئات والمنتديات الثقافية .



وقال مدير الثقافة سامر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المعرض يهدف إلى توفير بيئة ملائمة لتشجيع القراءة وتقديم مفردات الثقافة الأردنية بأشكالها المتنوعة للجمهور، بما يتلاءم مع التحولات المعاصرة وحاجات المجتمع الأردني بشكل تفاعلي لخلق حالة تشاركية بين الكتاب والكاتب والقارئ.

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