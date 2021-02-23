عجلون: معهد التدريب المهني يعلن عن فرص تدريبية للمتعطلين

الوكيل الاخباري - اعلن معهد التدريب المهني في محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل للدور الأول للعام التدريبي 2021 /2022 للشباب والشابات في المحافظة عجلون.

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وقال مدير المعهد المهندس معتصم القضاة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه يمكن للفئات المستهدفة من الشباب والشابات الاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://reg.vtc.gov.jo/PersonalInfo.aspx .



واشار الى ان التخصصات المتاحة هي: حلاق رجالي وكوافير نساء، وخياطة صناعية ومدخل بيانات، وكهرباء مركبات وميكانيك مركبات، وكهرباء تمديدات منزلية وحداد المنيوم، وتكييف وتبريد ونجار اثاث، ومهارات الفنادق ومجهز غرف فندقية ومهارات المخابز والحلويات.



ودعا الراغبين ممن لديهم اية استفسارات التواصل على ارقام المعهد 026445885 و 0799958048.



--(بترا)

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