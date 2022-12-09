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الجمعة، 09-12-2022 07:09 م

عجلون: ممثلو الفعاليات التجارية يؤكدون أهمية النهوض بالقطاع التجاري

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الوكيل الاخباري  - طالب عدد من ممثلي الفعاليات التجارية في محافظة عجلون، المترشحين الذين يخوضون انتخابات مجالس إدارات غرف التجارة بالعمل على النهوض بالقطاع التجاري لإنعاش الحركة الاقتصادية وتحقيق التنمية المنشودة.

وبينوا، أنهم يتطلعون إلى الانتخابات التي ستجرى يوم غد السبت، في أن تسفر باختيار مجلس إدارة للغرفة التجارية يكون على قدر من المسؤولية ويلبي الطموحات والنهوض بالمشاريع التجارية التي تعاني من الإفلاس وتحديد التحديات التي تواجههم ومتابعتها مع الجهات المعنية وزيادة أعضاء الهيئة العامة في الغرفة واستمرارية التواصل مع التجار.

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