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الجمعة، 19-08-2022 06:13 م

عجلون: ممثلو فعاليات تطوعية يؤكدون أهمية العمل الانساني لمواجهة الأزمات

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الوكيل الاخباري - أكد ممثلو عدد من الفعاليات والهيئات التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المبادرات بمحافظة عجلون أهمية الدور الكبير للعمل الإنساني والتطوعي لمواجهة الأزمات والتحديات والظروف الصعبة وضرورة دعم جهود العمل الإنساني والخيري والتنموي لأداء رسالته تجاه المجتمع .

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي جاء هذا العام تحت شعار "يد واحدة لا تصفق "يعتبر فرصة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية والمنظمات وأبناء المجتمع المحلي والمتطوعين والجمعيات لأن الاحتفال بهذا اليوم رسالة إنسانية عالمية وسنوية لإعلاء قيم العطاء وفرصة لتعزيز قيم التسامح والإخاء الإنساني.

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