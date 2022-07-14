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الخميس، 14-07-2022 08:08 م

عجلون : مهرجان فرح العيد يواصل فعالياته في عبين عبلين

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الوكيل الاخباري - واصل مهرجان فرح العيد اليوم فعالياته في ساحة نادي عبين عبلين الرياضي بتنظيم من مشروع لجان الدعم المجتمعي (لجنة عجلون) المنفذ من قبل الصندوق للأردني الهاشمي جهد وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال رئيس النادي مازن المومني ان اقامة المهرجان الذي اشتمل على العديد من الفقرات والبرامج المنوعة ساهم في ادخال الفرح والسرور في نفوس المشاركين خصوصا انه جاء بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

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