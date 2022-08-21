عجلون : مياه اليرموك تعيد تأهيل شوارع حفرتها لإيصال الخدمات

الوكيل الاخباري - بدأت سلطة المياه وشركة مياه اليرموك اليوم الأحد، العمل على تنفيذ بنود الاتفاقية التي أبرمت حديثاً مع بلدية عجلون الكبرى بهدف إصلاح الأضرار في البنى التحتية وإعادة أوضاع الشوارع إلى ما كانت علية قبل تنفيذ المشاريع المائية المختلفة.



وقال رئيس البلدية حمزة الزغول إن سلطة المياه وشركة مياه اليرموك عملت على إصلاح وصيانة الشوارع التي تم حفرها لتنفيذ مشاريع إيصال المياه للمواطنين في منطقة عين جنا، مبينا ان العمل بصيانة الطرق وتعبيد الأجزاء المتضررة سيشمل جميع الأحياء والشوارع ضمن اختصاص البلدية.

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