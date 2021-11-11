عجلون: نشاط ترفيهي بمناسبة يوم الطفل

الوكيل الاخباري - نظم مشروع لجان الدعم المجتمعي المنفذ من قبل الصندوق الأردني الهاشمي (جهد) وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبالتعاون مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة عجلون نشاطاً ترفيهياً للأطفال في مركز المنار للتربية الخاصة بمناسبة يوم الطفل .



وقالت مقررة اللجنة نبيهه السمردلي، إن فعاليات النشاط الترفيهي اشتمل على فقرات تلوين مجسمات مصنوعة من الجبص والتشكيل بالمعجون وفنون الرسم وألعاب ترفيهية للأطفال وفقرات فنية فلكلورية.

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