عجلون : نشاط توعوي حول أهمية التغذية السليمة لكبار السن

الوكيل الاخباري - نظم مشروع دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن "عزم" في الصندوق الأردني الهاشمي ومركز الاميرة بسمة للتنمية البشرية في عجلون، بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر نشاطا توعويا وترفيهيا لكبار السن.



وقدمت الدكتورة شادن السمردلي محاضرة حول التغذية السليمة، لكبار السن التي تساعد في الحفاظ على الصحة، والحد من الأمراض المزمنة، وتزيد في الحيوية والأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن كبار السن، أكثر عرضة لنقص التغذية، والمشاكل الغذائية.

اضافة اعلان