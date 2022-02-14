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الإثنين، 14-02-2022 05:16 م

عجلون : ورشة حول الفاقد التعليمي والتربوي وآليات تعويضه

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز "شابات عبين عبلين"، اليوم الاثنين، ورشة توعوية بعنوان " الفاقد التعليمي والتربوي وآليات تعويضه "، بمشاركة 25 من أمهات الأعضاء.

وقالت مديرة مدرسة "باعون" الثانوية للبنات الدكتورة هيفاء طيفور إنه منذ بدء جائحة فيروس كورونا وتحول التعليم "عن بعد" كان الهم الأساسي والحاضر لدى إدارات المدارس والخطط الوزارية، هو محاولة تعويض الطلبة قدر الإمكان بالجوانب التعليمية، وإعطاء المناهج حقها، خصوصا المواد الأساسية؛ لسد فراغ ما فقدوه بالتعليم الوجاهي. 

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