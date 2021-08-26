عجلون: ورشة عمل تعريفية حول التصنيع الرقمي للشباب

الوكيل الاخباري - نفذ مركزي شباب عنجرة وشابات عجلون النموذجي، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد /مصنع الأفكار TECH WOrk، ورشة عمل تعريفية حول "التصنيع الرقمي للشباب"، بمشاركة 50 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية 15 - 24 سنة.



وأشار المدرب أحمد فارس إلى تعريف تكنولوجيا التصنيع الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد ومراحل تصميم المنتجات وتصنيعها محلياً وبناء قدرات الشباب في التفكير الناقد، وطرق حل المشكلات والمهارات التقنية اللازمة لتصميم وتصنيع المنتجات التي تقدم حلولا ريادية ومبتكر لمشكلات موجودة في مجتمعاتهم.

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