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الإثنين، 03-01-2022 10:56 م

عجلون : ورشة عن دور الأسرة في التوعية بالظواهر السلبية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات عبين عبلين التابع لمديرية شباب عجلون، سلسلة ورش تثقيفية في مقره، اليوم الاثنين، حول "دور الأسرة في نشر التوعية الأمنية والوقاية من الظواهر السلبية" بالتعاون مع مديرية الشرطة بمشاركة 20 شابة.

وأشار المقدم أمجد القضاة إلى مفهوم الابتزاز في القانون ودور الأسرة في حماية الأبناء من الظواهر السلبية من عملية الابتزاز وجعل المراقبة المستمرة للأبناء هي الوسيلة الأنجع لمنع استغلالهم.

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