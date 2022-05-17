عجلون : ورشة لرفع كفاءة العاملين بمواقع الخدمات الصحية

الوكيل الاخباري - افتتح مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة عجلون الدكتور تيسير عناب اليوم الثلاثاء، ورشه عمل تدريبية لرفع قدرات العاملين في مختلف مواقع تقديم الخدمة الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والشاملة في محافظة عجلون ضمن برنامج"رعاية"الممول من صندوق التعاون الاسباني.



وقال الدكتور عناب ان الورشة استهدفت كوادر الطب العام والتمريض والقبالة وأطباء وممرضي الإسعاف والطوارئ بمستشفى الإيمان-عجلون، لرفع القدرات وتحسين نوعية الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

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