عجلون: 120 ألف دينار منحة لإنشاء محطة شحن كهرباء للسيارات

الوكيل الاخباري -

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وقع مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن (SEED) مع بلدية عجلون الكبرى، الثلاثاء، في قاعة الاجتماعات بالقرية الحضرية اتفاقية لإقامة محطة شحن كهرباء للسيارات بمنحة مقدمة من المشروع بقيمة 120 ألف دينار.وقال مدير المشروع المهندس محمد رمضان، إن المشروع ساهم بتقديم خدمات لمحافظة عجلون ولواء دير علا على مدار 4 سنوات من العمل في مجالات التدريب للمهندسين والتوعية والتأهيل فضلاً عن خدمة قطاع الصحة والمدارس والبلديات والآثار (إنارة قلعة عجلون بالطاقة المتجددة) وتوزيع الآلاف من وحدات الإنارة والعمل مع الجمعيات الخيرية لتركيب الخزانات الشمسية بهدف التوفير في فاتورة الطاقة على المواطنين.