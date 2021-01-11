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الإثنين، 11-01-2021 09:49 م

عجلون: 16 مشغلا لتأهيل الشباب في معهد التدريب المهني

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الوكيل الاخباري  – اكد مدير معهد التدريب المهني في محافظة عجلون المهندس معتصم القضاه حرص المعهد على تطوير البرامج والانشطة التي يمتلكها لتدريب الشباب والشابات لاكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.
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وقال خلال لقائه اليوم الأحد فريق مبادرة " شارك " مخرج مشروع "مسارنا" ان المعهد لديه 16 مشغلا تدريبيا جرى صيانتها وتجهيزها بالمعدات اللازمة للمتدربين.

وبين أن المعهد يحرص على تعزيز التشاركية مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية، لعقد دورات تدريبية للشباب للمساهمة في ايجاد فرص عمل لهم للتخفيف من البطالة مشيرا الى ان المعهد ينظم حملات توعوية وتعريفية ببرامجه ودوراته التي يعقدها.

 




 

 


 

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