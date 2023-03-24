عجلون: 4200 شاب وشابة يستفيدون من برامج معهد التدريب المهني

الوكيل الاخباري - قال مدير معهد التدريب المهني في محافظة عجلون المهندس معتصم القضاة، إن المعهد استحداث تخصصات جديدة تواكب تطورات سوق العمل منها، صيانة المركبات الهجينة وحاضنة أطفال للمتدربات الإناث، وتخصص تمديدات صحية ومنزلية .



وأضاف القضاة أن إقبال الشباب والشابات على التدريب المهني زاد بشكل ملحوظ لأن هذه المهن تعتبر رافدة لسوق العمل، مشيراً إلى أنه وصل عدد الشباب والشابات المستفيدين من برامج المعهد 4200 وسطروا العديد من قصص النجاح على أرض الواقع.



وأضاف القضاة ،أنه تم أيضاً استحداث برامج متخصصة في التكنولوجيا الزراعية المتقدمة ومن هذه البرامج التي عمل عليها المعهد العام الماضي، منها تخصص النحال، وتخصص البستنة نظراً لطبيعة وواقع المحافظة السياحي والزراعي بهدف التخفيف من البطالة بين الشباب في المجتمع العجلوني.

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وأشار إلى أن معهد التدريب المهني يعمل على مراجعة التدريبات التي يقدمها المعهد والتي تواكب التطورات وتعمل على تدريب الشباب والفتيات في السوق المحلي، مؤكداً أهمية استقطاب الطاقات الشبابية واستغلالها من خلال التشجيع للانخراط بالتدريبات بالتخصصات المهنية التي توفر لهم فرص عمل وتنمي قدراتهم في فتح مشاريعهم الخاصة.



وأكد المهندس القضاة، أن الشباب في عجلون لديهم إبداعات ومهارات ودور المعهد هو استثمار هذه المهارات والإبداعات وصقلها على ارض الواقع، مبيناً أن معظم المتدربين والمتدربات المنتسبين للمعهد يحملون شهادات جامعية.



وأوضح، أنه لتعزيز التشاركية مع المؤسسات التعليمية جرى تعاون مع جامعة عجلون الوطنية وتم استحداث تخصص برنامج الدبلوم المتوسط في تخصص تكنولوجيا صيانة وخدمات الأبنية وتعاون آخر مع جامعة البلقاء التطبيقية للعمل على تدريبات في قطاع السياحة وإدارته.

