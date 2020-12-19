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السبت، 19-12-2020 06:25 م

عجلون: 468 طفلا استفادوا من دورات زها الثقافي

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الوكيل الاخباري - استفاد 468 طفلا وطفلة من 30 دورة توعوية وتثقيفية ومهنية قدمها مركز زها الثقافي في القرية الحضرية بمدينة عجلون.
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وقالت مدير عام مراكز زها الثقافية رانيا صبيح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن المركز قدم منذ بداية العام الحالي، حزمة من الورشات والبرامج التدريبية عبر تطبيق (زووم) الإلكتروني في ظل جائحة كورونا تحت إشراف مشرفين ومدربين أكفياء من المركز، استفاد منها مئات الطلبة والأطفال.

وأشارت إلى أهمية تطوير المهارات الأساسية لدى الأطفال واليافعين من خلال تنمية أفكارهم وتطويرها وتوظيفها بالحياة العامة، مؤكدة حرص المركز على تنفيذ ورشات في عدد من المجالات التي تنمي ابداعات الطلبة ومواهبهم وقدراتهم وتحفزهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم العقلية والفكرية.

وقال مدير القرية الحضرية مشرف التدريب المهندس عبد السلام الزغول إن المركز يواصل إجراء حملات الرش والتعقيم بالتعاون مع البلدية وإجراء الفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بهدف الحماية والسلامة العامة.

 




 

 


 

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