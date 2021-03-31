الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية تعلن برنامج الامتحانات لطلبة المدارس

جنايات عمان تقرر عدم مسؤولية هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي

التعليم العالي توضح بخصوص وجود مستشارين في الوزارة

مداهمات أمنية واسعة والقبض على مطلوبين خطيرين - صور

الاستمرار بتوقيف المتهمين في قضية مستشفى السلط

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: نبحث في قيمة الكوبونات للأسر العفيفة

الإفتاء تُجيز إفطار من تظهر عليه أعراض اللقاح

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع اثاث مستعمل بالزرقاء

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 11.8 مليون دينار

الأربعاء، 31-03-2021 01:35 م

عدد مستشاري الوزارات ورواتبهم

120214234036925692290


الوكيل الاخباري - اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على عدم التوسع بتعيين المستشارين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

اضافة اعلان

واشار في رد الحكومة على سؤال النائب الدكتور نصار الحيصة، إلى أن عدد المستشارين، باستثناء البنك المركزي، بلغ 207 مستشارين، منهم 17 مستشارا بعقود شاملة تتراوح رواتبهم بين 1000 دينار "مستشار رئيس سلطة اقليم البترا الذي يحمل شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية"، و4872 دينارا "مستشار مدير عام الضمان الاجتماعي لشؤون التأمينات الاجتماعية ويحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية".


وأضاف أن وزارة التعليم العالي تستأثر بالعدد الأكبر من المستشارين بواقع 36 مستشاراً، و20 في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و11 في وزارة الزراعة، و9 في كل من وزارات المياه، والصحة، والأوقاف، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى 7 مستشارين في وزارة البيئة، و6 في مجلس الأمة، و5 لكل من وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والشؤون السياسية والبرلمانية، وهيئات الاستثمار، وتنظيم الطاقة والمعادن، وتنظيم قطاع النقل البري، فيما يتوزع 61 مستشارا على بقية الوزارات والمؤسسات.


ولفت الناصر إلى شروط التمديد للموظفين الذين تجاوزت اعمارهم الستين بأنها تنحصر في خدمة اطباء الاختصاص، واستكمال المدة لغايات الحصول على راتب تقاعدي، كما يشمل موظفي الأوقاف ودائرة قاضي القضاة في القدس، اضافة لأسباب تعود للمصلحة العامة.


يشار إلى أن عدد الموظفين العاملين حالياً من الفئة العمرية فوق ستين عاما يبلغ 566 موظفاً.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_03_31_03_19_33

جنايات عمان تقرر عدم مسؤولية هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي

372986_1_1585561334

التعليم العالي توضح بخصوص وجود مستشارين في الوزارة

3202025112735488161184

مداهمات أمنية واسعة والقبض على مطلوبين خطيرين - صور

3202114113918118856180

الاستمرار بتوقيف المتهمين في قضية مستشفى السلط

3a61d5e5-d588-4d95-ad6e-2f18df680c42

الدفاع المدني يتعامل مع 2481 حالة اسعافية خلال الـ 24 ساعة الماضية

af4d0ed6c7c6883daa59ea3c95f75cd8

معان: إقبال جيد على تلقي مطعوم كورونا

أخبار متعلقة
مبنى-ديوان-الخدمة-المدنية-28ارشيفية29-715x400

مدعوون لاجراء المقابلات الشخصية في وزارة الصحة - أسماء

3202114142216416033874

تعليق الدوام في كافة مباني ومناطق أمانة عمان الكبرى

مبنى ديوان الخدمة المدنية (ارشيفية)

تأجيل عقد المؤتمر العربي الثاني للخدمة الطبية

3202111183558468201066

السياحة تدعو المطاعم الراغبة بالتوصيل للتقدم عبر منصة stayhome.jo