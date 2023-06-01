عدسة الوكيل ترصد الاستعدادات للزفاف الملكي في شوارع عمّان - صور

الوكيل الإخباري - تصوير نادر ابو حية - تزينت شوارع العاصمة عمّان اليوم بصور سمو ولي العهد الأمير الحسين وخطيبته الآنسة رجوة آل سيف، ورفعت الاعلام الاردنية في الشوارع، استعدادا لعقد قران سموه في قصر زهران العامر.



ورصدت عدسة "الوكيل الاخباري" أجواء الاحتفال والسعادة العارمة التي خطت على وجوه الأردنيين فرحا بالأمير وبهذا الزفاف الملكي الميمون.



ومن المُقرر أن ينطلق الموكب الملكي الأحمر بعد عقد القران من قصر زهران الى قصر الحسينية لتقام هناك مراسم الاحتفال، وسط حضور جماهيري محلي وعربي ودولي كبير.



وتاليا الصور :

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